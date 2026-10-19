Muere el jugador Roman Maksymyuk en la guerra de Ucrania tras dos años desaparecido

El exfutbolista y entrenador ucraniano Roman Maksymyuk ha muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia tras una confirmación de análisis de ADN, tal y como han confirmado su mujer, la agencia de noticias Ukrinform, y la Asociación de Periodistas Deportivos de Ucrania.

Llevaba casi dos años desaparecido: le localizaron

Maksymyuk, de 51 años, llevaba casi dos años desaparecido en combate ya que el último contacto con su familia tuvo lugar en enero de 2025. Roman se alistó en el ejército ucraniano en 2022, con 47 años, y formaba parte de la 25ª Brigada Aerotransportada Sicheslav.

El deportista desapareció en una misión en el frente de Pokrovsk, en la región de Donetsk, a finales de enero de 2025 y desde entonces se le perdió la pista. Durante todos estos meses su familia y amigos han vivido una época de incertidumbre que ha visto su fin con la trágica noticia de su fallecimiento: "No fue simplemente una persona desaparecida. Fue un marido, un padre, un hijo, un amigo", dijo su mujer en una entrevista.

Internacional con Ucrania y jugador de Zenit, Kiev...

Roman Maksymyuk fue centrocampista y llegó a disputar cinco partidos con la selección absoluta de Ucrania entre 1998 y 2002, donde llegó a desarrollar su mejor fútbol. Jugó para los grandes equipos de Rusia y Ucrania, formando parte de las filas del Zenit de San Petersburgo, Dinamo de Kiev, Dnipro y Volyn Lutsk.

El jugador ganó la Copa de Rusia con el Zenit en 1999 y la liga ucraniana con el Dinamo de Kiev en 2000.