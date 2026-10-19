Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

Con unos sencillos pasos, Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de verduras con garbanzos al horno perfecta para comer sano y en familia.

Ingredientes (4 p.):

400 g de garbanzos cocidos

2 cebolletas

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 berenjena

½ calabacín

1 tomate grande

5 dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

sal

1 trozo de jengibre (2 cm aprox.)

1 cucharadita de pimentón

perejil

Elaboración:

Precalienta el horno a 200°C.

Con ayuda de una brocha, pinta una bandeja de horno con aceite de oliva. Extiende los garbanzos cocidos en la bandeja. Corta las hortalizas en cuartos: la berenjena, el pimiento verde, el tomate (pelado), el pimiento rojo (pelado) y el calabacín. Espárcelas sobre los garbanzos. Introduce los ajos con piel. Sazona y moja con un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 160ºC durante 45 minutos aproximadamente.

Introduce las verduras al horno | antena3.com

Transcurrido el tiempo de horneado, recupera los ajos, pélalos y ponlos en el mortero. Añade el jengibre pelado y rallado. Agrega una pizca de sal y el pimentón. Maja y ve agregando aceite de oliva al gusto.

Prepara el majado | antena3.com

Sirve una porción de verduras con garbanzos en cada plato. Aliña con el majado. Decora con perejil.

Consejo:

Si quieres puedes colocar un papel de horno mojado por encima de las verduras durante el horneado. Esto ayuda a que suelten su jugo sin secarse.