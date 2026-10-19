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Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano
El chef ha realizado una sencilla receta muy completa y saludable en la que las verduras y los garbanzos son los protagonistas.
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Con unos sencillos pasos, Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de verduras con garbanzos al horno perfecta para comer sano y en familia.
Ingredientes (4 p.):
- 400 g de garbanzos cocidos
- 2 cebolletas
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 1 berenjena
- ½ calabacín
- 1 tomate grande
- 5 dientes de ajo
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1 trozo de jengibre (2 cm aprox.)
- 1 cucharadita de pimentón
- perejil
Elaboración:
Precalienta el horno a 200°C.
Con ayuda de una brocha, pinta una bandeja de horno con aceite de oliva. Extiende los garbanzos cocidos en la bandeja. Corta las hortalizas en cuartos: la berenjena, el pimiento verde, el tomate (pelado), el pimiento rojo (pelado) y el calabacín. Espárcelas sobre los garbanzos. Introduce los ajos con piel. Sazona y moja con un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 160ºC durante 45 minutos aproximadamente.
Transcurrido el tiempo de horneado, recupera los ajos, pélalos y ponlos en el mortero. Añade el jengibre pelado y rallado. Agrega una pizca de sal y el pimentón. Maja y ve agregando aceite de oliva al gusto.
Sirve una porción de verduras con garbanzos en cada plato. Aliña con el majado. Decora con perejil.
Consejo:
Si quieres puedes colocar un papel de horno mojado por encima de las verduras durante el horneado. Esto ayuda a que suelten su jugo sin secarse.
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