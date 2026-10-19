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Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

El chef ha realizado una sencilla receta muy completa y saludable en la que las verduras y los garbanzos son los protagonistas.

Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Con unos sencillos pasos, Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de verduras con garbanzos al horno perfecta para comer sano y en familia.

Ingredientes (4 p.):

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 2 cebolletas
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 1 berenjena
  • ½ calabacín
  • 1 tomate grande
  • 5 dientes de ajo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 trozo de jengibre (2 cm aprox.)
  • 1 cucharadita de pimentón
  • perejil

Elaboración:

Precalienta el horno a 200°C.

Con ayuda de una brocha, pinta una bandeja de horno con aceite de oliva. Extiende los garbanzos cocidos en la bandeja. Corta las hortalizas en cuartos: la berenjena, el pimiento verde, el tomate (pelado), el pimiento rojo (pelado) y el calabacín. Espárcelas sobre los garbanzos. Introduce los ajos con piel. Sazona y moja con un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 160ºC durante 45 minutos aproximadamente.

Introduce las verduras al horno
Introduce las verduras al horno | antena3.com

Transcurrido el tiempo de horneado, recupera los ajos, pélalos y ponlos en el mortero. Añade el jengibre pelado y rallado. Agrega una pizca de sal y el pimentón. Maja y ve agregando aceite de oliva al gusto.

Prepara el majado
Prepara el majado | antena3.com

Sirve una porción de verduras con garbanzos en cada plato. Aliña con el majado. Decora con perejil.

Consejo:

Si quieres puedes colocar un papel de horno mojado por encima de las verduras durante el horneado. Esto ayuda a que suelten su jugo sin secarse.

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