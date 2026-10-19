Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de octubre

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Jorge Fernández ha querido tener unas bonitas palabras de felicitación con Elena, que acababa de llevarse 625€ en su debut en La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Estrella ha sido la encargada de inaugurar la ruleta; sin embargo, la suerte no la ha acompañado cuando pedía una letra que no estaba en el panel. Así, Elena recogía el testigo para debutar en el programa.

Poco a poco, la concursante ha ido acumulando dinero en su marcador, así como el gajo de Todas las vocales y el de Doble letra. Unas tiradas que estaban perfectamente calculadas, apuntando lanzamiento a lanzamiento dónde querían ir.

Ahora bien, también ha sido una auténtica maestra de la estrategia, empleando el gajo de Doble letra cuando la situación lo requería. Elena se ha conseguido situar en 625€ en su primer turno y, leyendo con calma, se ha llevado una más que merecida ola; además de la felicitación de Jorge Fernández: “Lo has hecho muy bien, has apuntado muy bien en las tiradas”.

Si quieres ver este panel, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del devastador temporal que azota el Levante

Caso Biedma

La jueza Biedma pasea con escolta por Badajoz: "Lo de Sáenz de Tejada no puede quedar impune", hablamos con su entorno más cercano

'El vídeo de la vergüenza' de Ceuta
Crisis migratoria

El general retirado Ballesteros apunta a órdenes a la Guardia Civil durante la entrada masiva en Ceuta: "Había que evitar que muriera alguien por aplastamiento"

Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano
Toma nota

Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

Pastel de butifarra y patatas de Karlos Arguiñano: “La bendición del Señor”
4 raciones

Pastel de butifarra y patatas de Karlos Arguiñano: “La bendición del Señor”

El cocinero ha elaborado un interesante pastel en el que ha incluido verduras, butifarra y un puré de patatas. Una receta con una pinta excelente que sirve como una comida completa y contundente en tu mesa.

Consultor político sobre el beso
PRECAMPAÑA DEL PSOE

"En una campaña el protagonista tiene que ser el ciudadano, nunca el político": un consultor político, sobre el beso de Pedro Sánchez a Begoña

Pedro Sánchez convirtió su último mitin en Fuenlabrada en una declaración pública de amor a Begoña Gómez, con beso incluido, ante los militantes socialistas. Un gesto que ha reabierto el debate sobre el papel de la emoción en las campañas políticas y que el consultor político César Calderón analiza como una posible estrategia de cara al 29 de noviembre.

Bernaldo de Quirós.

Lorenzo Bernaldo de Quirós: "Es inadmisible que las pensiones nuevas sean superiores al salario medio que hay en este país"

Mika. coach de La Voz

La Voz nos deja una quinta noche inolvidable: cinco momentos que tienes que volver a ver

Fernanda Picón, paciente con cáncer metastásico

Fernanda, paciente con cáncer de mama metastásico: "Lo que queremos es bienvivir y eso nos lo da la investigación"

Publicidad