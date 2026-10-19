Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Estrella ha sido la encargada de inaugurar la ruleta; sin embargo, la suerte no la ha acompañado cuando pedía una letra que no estaba en el panel. Así, Elena recogía el testigo para debutar en el programa.

Poco a poco, la concursante ha ido acumulando dinero en su marcador, así como el gajo de Todas las vocales y el de Doble letra. Unas tiradas que estaban perfectamente calculadas, apuntando lanzamiento a lanzamiento dónde querían ir.

Ahora bien, también ha sido una auténtica maestra de la estrategia, empleando el gajo de Doble letra cuando la situación lo requería. Elena se ha conseguido situar en 625€ en su primer turno y, leyendo con calma, se ha llevado una más que merecida ola; además de la felicitación de Jorge Fernández: “Lo has hecho muy bien, has apuntado muy bien en las tiradas”.

Si quieres ver este panel, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.