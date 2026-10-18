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De darlo por muerto a dar un giro radical a la serie: quién es Burç Kümbetlioğlu, el actor detrás de Boran Albora en En tierra lejana

La reaparición del personaje ha dado un vuelco absoluto a la historia, poniendo el foco en el actor turco Burç Kümbetlioğlu, el encargado de encarnar a esta figura clave en el drama.

De darlo por muerto a dar un giro radical a la serie: quién es Burç Kümbetlioğlu, el actor detrás de Boran Albora en En tierra lejana

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Julián López
Julián López
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El arranque de En tierra lejana estuvo marcado por la tragedia y el misterio tras la muerte de Boran Albora. La supuesta pérdida del marido de Alya desencadenó los acontecimientos principales de la serie de Antena 3, condicionando las decisiones de la familia y el rumbo de la trama principal.

Sin embargo, el guion ha guardado una de sus cartas más impactantes al revelar que el personaje sigue con vida, un giro argumental que ha situado a Burç Kümbetlioğlu en el centro de todas las miradas. Después de un largo coma, Boran ha despertado, provocando un terremoto en la familia Albora… y en el corazón de Alya.

De darlo por muerto a dar un giro radical a la serie: quién es Burç Kümbetlioğlu, el actor detrás de Boran Albora en En tierra lejana

¿Quién es Burç Kümbetlioglu?

Nacido en Turquía, Burç Kümbetlioğlu es un reconocido intérprete con una consolidada trayectoria en la televisión y el cine de su país. A lo largo de su carrera ha destacado por su versatilidad a la hora de asumir papeles dramáticos de gran carga emocional y personajes complejos con oscuros secretos.

Su llegada al reparto de En tierra lejana supone uno de los grandes atractivos de los nuevos capítulos, donde podrá demostrar su solidez interpretativa en un rol cargado de matices y misterio.

Un personaje con la clave del futuro de Alya

La vuelta a la vida de Boran Albora sitúa a Alya en la encrucijada más difícil de su vida. Tras haber creído durante tanto tiempo que su esposo había fallecido, la joven ha visto cómo sus sentimientos cambiaban radicalmente hasta entregar su corazón a Cihan, su propio cuñado.

El regreso del personaje interpretado por Burç Kümbetlioğlu promete desvelar los verdaderos motivos de su desaparición y dinamitar la relación de la pareja, obligando a Alya a tomar una dolorosa decisión entre el deber del pasado y su nuevo amor.

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Antena 3 » Series » En tierra lejana

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