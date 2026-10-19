Un polémico micropiso de 8 metros cuadrados y 1.250 € de alquiler: "Me dicen que cómo tengo la poca vergüenza de alquilar esto"

"Un bolso de Gucci" así lo denomina su dueño, Jonathan Fuentes, inversor inmobiliario. Ese pequeño "bolso" es un piso de tan sólo 8 metros y medio cuadrados que se encuentra en el céntrico barrio de Malasaña (Madrid).

1.250 € de alquiler por 8 metros cuadrados

¿Se puede vivir ahí? Con el foco en el drama de la vivienda, un equipo de Espejo Público lo comprueba. Sus dimensiones impresionan pero mucho más cuando se entra en su interior. Una buhardilla en la que si queremos abrir el frigorífico la única posibilidad de hacerlo es poniéndose en cuclillas.

"Totalmente reformado, práctico, funcional, cama de 90 cm, canapé para almacenar, escritorio, cocina con electrodomésticos de gama alta, baño con ducha..." detalla Jonathan mientras hace un 'minitour' del espacio. Pero no nos olvidemos, el 'micro' piso es de 8 metros y medio. De ahí que Jonathan reciba innumerables críticas a su trabajo "nos dicen que cómo tenemos la poca vergüenza de alquilar este tipo de apartamentos, pero a efectos legales es una vivienda, guste o no guste".

"Me dicen que soy un estafador"

En cuanto a los números, Jonathan expone sin ninguna duda su rentabilidad. "Yo lo compré por 70.000 €, hicimos una reforma de unos 30.000 € y lo vendimos por 250.000€", más del doble por lo que lo compró. Fuentes explica que tiene diez empresas en la que se ocupan de todo el proceso "nosotros compramos este tipo de inmuebles que llevan más de 50 años cerrados, con otra empresa reformo, lo ponemos a la venta y normalmente lo vendemos con inquilino dentro".

Ese inquilino paga 1.250€ de alquiler al mes por vivir en 8 metros y medio cuadrados. Por lo que nos lleva a preguntar a Jonathan si alguna vez le han llamado "ladrón", su respuesta es clara "me dicen estafador o especulador porque compro un piso y vendo a otro, pero así son los negocios, igual pasa si te compras un coche y después lo vendes, dónde está la crítica ahí, a quién estoy estafando yo".

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