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Mejores momentos | 19 de octubre

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

Estrella ha puesto la guinda al pastel y ha terminado el programa por todo lo alto, resolviendo el panel de la Gran Final para llevarse un último premio.

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

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Borja Tamayo
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Estrella ha salido por la puerta grande de La ruleta de la suerte. No bastante con haber triunfado con un increíble panel de más de 2.000€, la concursante también se ha garantizado el pase a la Gran Final cuando resolvía el Panel con Bote y se llevaba más de 600€ extras al bolsillo.

La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros

La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros

Asimismo, se enfrentaba a la prueba con una Ayuda final que ha llegado en forma de vocal. Un recurso clave que se traducía en un panel realmente prometedor, con muchas letras reveladas. ¿La pista? “Tres para apuntar”. ¿La respuesta? “Libreta, agenda y cuaderno”.

Estrella lo ha celebrado por todo lo alto, sin poder creerse lo que acababa de suceder. Ahora bien, todavía había que abrir el sobre que sujetaba Jorge Fernández para conocer el premio final. ¿Quieres saber cuánto se ha llevado? Puedes averiguarlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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