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La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en la playa de Sancti Petri

El cuerpo fue encontrado en la mañana del domingo, en avanzado estado de descomposición, por una persona que se encontraba paseando por la zona.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Europa Press

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La Guardia Civil de Cádiz ha abierto una investigación después de que este domingo se hallara el cuerpo de una persona en la playa de Sancti Petri, en Cádiz. Fuentes del Instituto Armado han informado que, debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, se está tratando de determinar si la persona hallada muerta es un hombre o una mujer.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la mañana del domingo 18 de octubre por parte de un una persona que se encontraba paseando por la zona, quien fue el que dio aviso a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del cuerpo y de la investigación.

La investigación se centra ahora en identificar, mediante pruebas forenses, la identidad de la persona y tratar de esclarecer las causas de la muerte.

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