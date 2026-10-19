La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros

Entre Quiebra y Quiebra, La ruleta de la suerte esconde la casilla más espectacular de todas: la de los 1.000€. Estrella, que solo quería evitar los gajos negros, ni tan siquiera imaginaba la posibilidad de caer en ella; de ahí que la emoción haya entrado en juego cuando lo ha conseguido.

Con 2.000€ al pedir una letra repetida, la concursante ha hecho las compras de vocales pertinentes. Ahora bien, todavía le quedaba mucho por destapar y ha tenido que seguir tirando. Unos lanzamientos que le han permitido seguir aumentando el marcador hasta alcanzar los 2.325€.

A pesar de tener múltiples consonantes ocultas, Estrella ha sabido averiguar qué escondía la pantalla de Brian y, sin más dilación, ha optado por resolver el panel. La euforia se ha apoderado de ella en el acto, emocionada tras el gran triunfo que acababa de perpetrar.

Si quieres ver este panel completo, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.