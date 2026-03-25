Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la entrevista completa a Noelia, la joven que recibirá mañana la eutanasia

Noelia, una joven de 25 años de Barcelona, ha logrado su objetivo tras dos años de lucha judicial. La justicia europea ha rechazado paralizar su eutanasia y será mañana mismo cuando Noelia reciba la muerte digna que tanto tiempo lleva reclamando.

La periodista Bea Osa ha podido hablar con Noelia días antes de recibir la eutanasia. La joven ha concedido su única y última entrevista, en la que desvela el motivo tras su incansable deseo de morir, cómo es la relación con sus padres o cómo se imagina el día de su muerte asistida.

Esta tarde, a partir de las 17:00 horas, te mostramos la entrevista completa de Noelia. Un testimonio único que estremece y que abre el debate sobre la muerte digna. Puedes verla en directo en Antena3 y enatresplayer