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Pasajero español que viajó 11 días a bordo del crucero con hantavirus: "La higiene y la seguridad era total"

Jorge Goicoechea viajaba a bordo del MV Hondius en el que han fallecido tres personas a causa, presuntamente, a causa del hantavirus. Tras 11 días de viaje, se bajó y hoy nos cuenta cómo fue su experiencia.

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El crucero de lujo con un posible brote de hantavirus continúa paralizado en Cabo Verde, pero atracará en tres días en Canarias. Allí, los 14 españoles a bordo, sin síntomas aparentes, serán trasladados a Madrid, en concreto al hospital Gómez Ulla de Torrejón de Ardoz.

A lo largo del viaje del MV Hondius, hubo varios pasajeros que se bajaron antes de llegar a Cabo Verde. En el caso de Jorge Goicoechea, un español, viajó 11 días a bordo del buque.

"No tengo la sensación de haber salvado mi vida por bajarme del barco", afirma, "me volvería a montar mañana". Según nos cuenta, estuvo muy cómodo a bordo y en todo momento les mantuvieron seguros y cuidados.

Lo que más destaca Jorge del MV Hondius son los protocolos de seguridad y limpieza. "La higiene y la seguridad era total", asegura.

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