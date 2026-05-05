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Bebés reborn

Rechazan al bebé 'reborn' de Alejandra y Jaime en la guardería: "Esto no le hace daño a nadie"

Batmancito es un bebé 'reborn', pero para Alejandra y Jaime ha sido un salvavidas. Para ellos es como cualquier otro bebé y, como parte de su terapia, les aconsejaron llevarlo a la guardería, algo que se les ha negado.

Bebé 'reborn'

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Alejandra y Jaime siempre tuvieron claro que querían ser padres, pero tras pasar por varios especialistas, confirmaron que Alejandra no podría llevar un embarazo seguro. Por eso, decidieron apostar por los bebés 'reborn'.

Fue precisamente Jaime quien, al ver que Alejandra caía en depresión por su imposibilidad de ser madre, sugirió tener a Batmancito, su bebé 'reborn'. Una herramienta que para ellos ha sido su salvavidas como pareja y como padres.

Alejandra y Jaime, padres de un bebé reborn

Según nos cuenta Alejandra, debe seguir una terapia 'reborn', en la que la psicóloga le recomienda darle una vida al bebé lo más real posible. "Tengo que hacer una terapia lo más real posible para generar una rutina mental", señala. Es por eso que, como parte de esa terapia, les recomendaron meter a Batmancito en una guardería.

"Obviamente no iba a ser un año, era una terapia de 21 días, solo por vivir la experiencia", afirma Alejandra. Sin embargo, en el centro le negaron la entrada a Batmancito.

La negativa de la guardería ha sido especialmente dolorosa para Alejandra, que confiesa que se ha sentido muy juzgada durante todo el proceso. "Entiendo que es un muñeco, pero necesito sanar y esto no le hace daño a nadie", asegura.

Hoy, Alejandra y Jaime quieren dar visibilidad a familias que, como la suya, han optado por modelos familiares diferentes. Una decisión que, aunque muchos no entiendan, ellos repetirían una y otra vez.

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