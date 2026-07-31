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Ana, vecina ceutí embarazada de 8 meses, incapaz de salir a la calle: "Dios quiera que no me pase nada"

Ceuta pasa por uno de los momentos más complicados de su historia. Más de 50.000 personas han cruzado ilegalmente la frontera de Marruecos a España, provocando el caos en la ciudad. Habitantes como Ana, viven con miedo.

Parto Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Más de 50.000 migrantes han cruzado en los últimos días la frontera de Marruecos a España. La ciudad autónoma de Ceuta está sumida en el caos, mientras los ciudadanos piden una solución inminente.

La Guardia Civil y los servicios de emergencia se encuentran desbordados. Por su parte, el Gobierno ha prometido poner a disposición de Ceuta todos los recursos necesarios, así como llegar a un acuerdo con las autoridades internacionales y marroquíes.

Muchos empresarios se han visto obligados a cerrar sus negocios. Los hospitales están desbordados y vecinos como Ana, una mujer embarazada de 8 meses, viven con miedo ante la posibilidad de tener que ir a Urgencias.

Ana asegura que no puede salir de casa, ni para comprarle potitos a su hijo de 18 meses. "No se puede salir, duermen en los portones, saltan verjas, cogen escaleras...", afirma, "estoy asustada".

Su mayor temor ahora mismo es el hecho de ponerse de parto o necesitar asistencia médica: "Dios quiera que no me pase nada porque el hospital ahora no está para ir".

Las calles de Ceuta se llenan de personas que celebran haber sobrevivido a un viaje que muchas veces resulta mortal. Un viaje que a más de 70 personas migrantes les ha costado la vida.

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