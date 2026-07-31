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La petición desesperada de una vecina de Ceuta a las autoridades: "Necesitamos que alguien nos proteja"

Más de 50.000 personas han cruzado ilegalmente la frontera de Marruecos a España en los últimos días. Un balance especialmente preocupante en Ceuta, donde los migrantes ya son más de la mitad de la población ceutí.

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La situación en Ceuta está descontrolada. Ya son 60.000 migrantes los que han cruzado de manera ilegal la frontera de Marruecos a España y continúan llegando en estos momentos.

Mientras el Gobierno trata de llegar a un acuerdo con las autoridades marroquíes e internacionales, la población ceutí pide una solución a la gran crisis migratoria que se está viviendo.

En Ceuta, muchos ciudadanos han elegido cerrar sus negocios y encerrarse en sus casas por miedo. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con una vecina que, tras una noche encerrada en casa, ha salido a la calle.

"Aquí no estamos seguros", afirma, "me he tenido que tomar tres tilas esta noche, tenemos miedo". Esta vecina denuncia la falta de medios y protección y hace una petición a las autoridades: "Necesitamos que alguien nos proteja, que esto se acabe".

Por el momento, se han contabilizado 57 fallecidos, aunque se estima que el número aumente, ya que solo se trata de cadáveres recuperados. Unas cifras que tienen en alerta a todo el país.

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