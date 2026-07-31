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Los pequeños comercios de Ceuta reabren con cautela y atienden a todos los clientes por igual: "Somos humanos"

Los negocios han permanecido cerrados por precaución debido a la situación inestable que está viviendo Ceuta. Aún así, personas como Isabel María intenta abrir sus puertas poco a poco y manteniendo un orden. Eso sí, la atención es para todos.

Isabel

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La crisis migratoria provocada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos ha tenido un fuerte impacto en Ceuta. Aunque la situación ha generado preocupación a nivel europeo, quienes están sufriendo sus consecuencias más inmediatas son los pequeños comerciantes de la ciudad autónoma, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar temporalmente sus negocios.

Isabel María Rodríguez, propietaria de dos supermercados y responsable de una plantilla de 45 empleados. Pese a las dificultades, Rodríguez afirma que ha intentado mantener el servicio para quienes lo necesitan. Durante la mañana abrió sus supermercados para que los clientes pudieran comprar agua y alimentos, pero alrededor de las 13:00 horas la Policía les ordenó cerrar por motivos de seguridad. "La puerta estaba colapsada", explica.

Para continuar atendiendo a los vecinos habituales, han improvisado un sistema de acceso por el almacén. "Entran cinco u ocho personas, hacen la compra y salen. Después entra el siguiente grupo", detalla. Según afirma, el objetivo es garantizar el orden y la seguridad sin hacer distinciones entre quienes acuden a comprar. "Atendemos a todas las personas por igual. Somos humanos", concluye.

Sin embargo, este supermercado está en el centro y no todo el mundo puede desplazarse hasta allí. Por lo que esta oportunidad se reduce a unos pocos.

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