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Los ceutíes sienten una "inseguridad absoluta" con la llegada masiva de personas desde Marruecos

Los ciudadanos de Ceuta definen sentir una inseguridad absoluta con la entrada masiva de migrantes ilegales. Una situación difícil para todos debido a las necesidades de cada uno pero que sin duda está generando mucha tensión.

Ceuta

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Desde el pasado jueves, Ceuta atraviesa una crisis migratoria. Según el Ministerio del Interior, unas 50.000 personas han accedido de forma irregular a la ciudad autónoma. Ante esta situación, el Gobierno español mantiene una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes para repatriar a quienes han cruzado la frontera de manera ilegal.

La magnitud de la llegada de migrantes ha provocado una fuerte presión sobre la ciudad, cuya población ronda los 85.000 habitantes. Esta situación ha llevado al colapso de los servicios de seguridad y de los equipos sanitarios. Hasta el momento, se han registrado 57 fallecidos y alrededor de 37.000 personas ya han sido retornadas a Marruecos.

Aunque el retorno de migrantes continúa, los ceutíes aseguran vivir una sensación de "inseguridad absoluta". "Lo estamos pasando muy mal; sabemos que no es una situación fácil para nadie", explica una vecina. Además, algunos residentes afirman haber presenciado cómo "rompían ventanas y se colaban en casas".

Por otro lado, la situación de los migrantes también es crítica. Muchos de ellos llevan más de 24 horas sin dormir ni comer, según explica el periodista de sucesos Carlos Quílez.

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