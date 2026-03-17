Tibu, representante de Javier Gurruchaga durante el caso Arny: "Le costó una depresión casi fatal"

El caso Arny es uno de los mayores escándalos de nuestro país. Corría el año 1995, cuando 49 hombres, entre ellos famosos como Jesús Vázquez Jorge Cadaval o Javier Gurruchaga, fueron falsamente acusados de abuso de menores.

Todo comenzó cuando un joven sevillano de 16 años denunció haber sido forzado a prostituirse en el entonces bar de ambiente Arny. Sin embargo, con los años se demostró que la mayoría de acusaciones estaban fundamentadas en mentiras y 32 de los 49 acusados resultaron absueltos.

Javier Gurruchaga fue uno de los que finalmente resultaron absueltos. Carlos Vázquez, conocido como Tibu, su entonces representante, tuvo claro desde el principio que aquello era una caza de brujas.

"Nos encontramos con una dificultad: había que encontrar un abogado que se lo creyera", asegura Tibu. El artista perdió casi todas las actuaciones que tenía contratadas y tenía que hacer frente a pintadas e insultos constantes. "Le costó una depresión casi fatal", afirma, "siempre les llamaban 'maricones', yo la palabra homosexual nunca la escuché".

Hoy, el caso Arny sigue recordándose como uno de los mayores juicios mediáticos de nuestro país, que llegó a marcar para siempre la carrera de varios artistas. ¡Dale al play para escuchar a Tibu!