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Más de 500 vecinos siguen desalojados tras el incontrolable incendio en Soneja

Son muchas las familias que han sido desalojadas de sus viviendas por el inmenso incendio ocurrido entre Soneja y Azúebar. Pese a que los equipos de seguridad y emergencias trabajan para calmar el fuego, aún está descontrolado.

Eva Salafranca

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Más de 500 vecinos de Azúebar desalojados tras el incendio ocurrido entre este municipio y el de Soneja. Un fuego que, a día de hoy sigue muy activo y nada controlado, a pesar de ello, trabajan en esta causa más de 200 efectivos, entre ellos, miembros de la UME y medios aéreos.

El incendio ha afectado entre 150 y 170 hectáreas, incluidas áreas del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Como medida preventiva, los habitantes de Azuébar han sido evacuados. Aunque algunos vecinos aseguran que desde sus viviendas solo podían ver el humo y no se encontraban en una situación de riesgo, la previsión de altas temperaturas y fuertes rachas de viento preocupa a los servicios de emergencia. Por ello, los evacuados permanecen alojados en colegios y polideportivos mientras continúa la evolución del incendio.

Las llamas están afectando también en el noroeste del país, no sólo en la zona del levante. Hemos podido contactar con Eva Salafranca, vecina desalojada, que confirma que aún siguen evacuados. Seguiremos actualizando y aportando nuevos datos sobre este incendio.

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