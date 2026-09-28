La lluvia no frena los asentamientos en Ceuta: "No nos vamos a ir, si nos echa la marea, nos subimos al monte"

Ceuta no ha logrado volver a la normalidad sesenta días después del inicio de la crisis migratoria. Miles de inmigrantes continúan asentados en la ciudad autónoma, durmiendo en las calles y playas, en campamentos improvisados o en pisos patera.

Los ceutíes están desesperados ante la falta de respuesta del Gobierno. Las calles se llenan de inseguridad, de violencia e insalubridad, mientras el Gobierno central parece no encontrar una solución a la crisis.

Ante la amenaza de las lluvias esta semana, los migrantes refuerzan las tiendas y las lonas de los asentamientos improvisados. Estos continúan con sus vidas y se niegan a marcharse.

"No nos vamos a ir, si nos echa la marea, nos subimos al monte", afirma uno de los migrantes. Una declaración de intenciones que aumenta el miedo y la desesperación de los ceutíes.