CRISIS EN CEUTA
La lluvia no frena los asentamientos en Ceuta: "No nos vamos a ir, si nos echa la marea, nos subimos al monte"
Sesenta días después del salto masivo, miles de migrantes continúan en la ciudad autónoma y el caos y la indignación de los vecinos aumentan por momentos. Ni siquiera la amenaza de la lluvia hace que los migrantes tengan la intención de marcharse.
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Ceuta no ha logrado volver a la normalidad sesenta días después del inicio de la crisis migratoria. Miles de inmigrantes continúan asentados en la ciudad autónoma, durmiendo en las calles y playas, en campamentos improvisados o en pisos patera.
Los ceutíes están desesperados ante la falta de respuesta del Gobierno. Las calles se llenan de inseguridad, de violencia e insalubridad, mientras el Gobierno central parece no encontrar una solución a la crisis.
Ante la amenaza de las lluvias esta semana, los migrantes refuerzan las tiendas y las lonas de los asentamientos improvisados. Estos continúan con sus vidas y se niegan a marcharse.
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"No nos vamos a ir, si nos echa la marea, nos subimos al monte", afirma uno de los migrantes. Una declaración de intenciones que aumenta el miedo y la desesperación de los ceutíes.
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