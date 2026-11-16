Tamara Gorro rompe su relación con Cayetano Rivera: "Necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han puesto fin a su relación. Una relación que conocíamos hace apenas un año y que, aunque han llevado en la intimidad, ha hecho que hayamos visto a la influencer y al torero más unidos que nunca.

Según informa Nacho Gay, la decisión la ha tomado Tamara Gorro. Esta ha pasado por un año complicado marcado por su bache de salud y asegura que necesita aparcar su vida sentimental para centrarse en su recuperación y en dedicar toda su energía a sus hijos.

"Necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos, que lo han pasado muy mal psicológicamente", afirma Nacho Gay. Nuestro compañero desvela que llevaban un tiempo de "idas y venidas" y que, finalmente, Tamara ha decidido poner fin a la relación.

Nacho Gay advierte que la ruptura no ha estado motivada por terceras personas ni problemas entre ambos: "Se llevan muy bien, hablan casi todos los días". De hecho, Cayetano ha sido el mayor apoyo para Tamara durante estos meses, pero ahora necesita centrarse en ella.

Ahora, Cayetano y Tamara emprenden caminos separados y, aunque la influencer tiene claro que no volverán en un futuro cercano, no descarta que en un futuro sus destinos vuelvan a juntarse. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!