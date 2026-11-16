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Tamara Gorro rompe su relación con Cayetano Rivera: "Necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos"
La influencer Tamara Gorro y el torero Cayetano Rivera han roto su relación apenas un año después de confirmar que estaban juntos. Una decisión que, según Nacho Gay, ha tomado ella para poder centrarse en sus hijos y su recuperación física y emocional.
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Tamara Gorro y Cayetano Rivera han puesto fin a su relación. Una relación que conocíamos hace apenas un año y que, aunque han llevado en la intimidad, ha hecho que hayamos visto a la influencer y al torero más unidos que nunca.
Según informa Nacho Gay, la decisión la ha tomado Tamara Gorro. Esta ha pasado por un año complicado marcado por su bache de salud y asegura que necesita aparcar su vida sentimental para centrarse en su recuperación y en dedicar toda su energía a sus hijos.
"Necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos, que lo han pasado muy mal psicológicamente", afirma Nacho Gay. Nuestro compañero desvela que llevaban un tiempo de "idas y venidas" y que, finalmente, Tamara ha decidido poner fin a la relación.
Nacho Gay advierte que la ruptura no ha estado motivada por terceras personas ni problemas entre ambos: "Se llevan muy bien, hablan casi todos los días". De hecho, Cayetano ha sido el mayor apoyo para Tamara durante estos meses, pero ahora necesita centrarse en ella.
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Ahora, Cayetano y Tamara emprenden caminos separados y, aunque la influencer tiene claro que no volverán en un futuro cercano, no descarta que en un futuro sus destinos vuelvan a juntarse. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!
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