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Exige la pensión de viudedad, pese a haberse divorciado hace siete años: "Estuvimos casados 30 años"

Elia estuvo casada con su exmarido 30 años y, aunque se separó hace siete, ninguno rehízo su vida. Ahora, lucha por que le concedan la pensión que le ha sido rechazada por la justicia.

Elia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Elia ha estado 30 años casada con su exmarido, del que se separó hace siete años. Pese a su separación, ninguno de los dos rehízo su vida y hace tres años, su exmarido falleció.

Hace poco, Elia descubrió que podía pedir la pensión por el fallecimiento de su exmarido pese a haberse divorciado. Algo que, sin embargo, le fue rechazado por la justicia.

"Me fui con un abogado y me dijo que me pertenecía la viudedad", afirma Elia, "es de justicia que la reciba". Algo que le ha corroborado en Y ahora Sonsoles una abogada de familia: "Está en su derecho de reclamar, a los herederos de su ex, las pensiones impagadas".

Ahora, Elia parece dispuesta a luchar por su pensión, ya que afirma que, con lo que cobra de ayudas, no puede vivir. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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