Cómo organizar tu dinero para acercarte a tus próximos objetivos 

Cuando esto ocurre, la planificación financiera puede ayudar a poner orden. No consiste en prever cada detalle ni en tener controlado todo lo que va a suceder. Consiste en conocer mejor la situación de partida, establecer prioridades y decidir cuál es el siguiente paso.

En La Voz, los concursantes cuentan con el acompañamiento de sus coaches para reconocer su talento, tomar decisiones y afrontar cada reto. En las finanzas personales, disponer de una visión clara también puede ayudar a avanzar con más confianza.

El primer paso es conocer la situación actual

Antes de pensar en cuánto ahorrar o qué objetivo alcanzar, conviene hacer una fotografía sencilla de la situación financiera. Para ello, es útil revisar los ingresos habituales, los gastos fijos, los gastos variables y los compromisos pendientes.

También es importante identificar qué cantidad se tiene ahorrada y qué margen queda cada mes después de cubrir los gastos habituales.

Este análisis no tiene que convertirse en un ejercicio complicado. Su objetivo es responder a una pregunta básica: ¿con qué recursos cuento realmente para afrontar mis próximos objetivos?

Conocer la respuesta permite tomar decisiones más ajustadas a la realidad y evitar planteamientos difíciles de mantener.

No todos los objetivos tienen el mismo plazo

Cuando existen varios objetivos, una forma de organizarlos es clasificarlos según el momento en el que se quiera alcanzarlos.

Los objetivos a corto plazo pueden estar relacionados con gastos previstos o necesidades más inmediatas. Los de medio plazo pueden incluir una formación, un cambio de coche o una mudanza. Los objetivos a largo plazo pueden estar vinculados con la compra de una vivienda, la jubilación o un proyecto personal.

Separar los objetivos por plazos ayuda a que no compitan todos al mismo tiempo. También permite decidir qué necesidades requieren atención antes y cuáles pueden esperar.

La clave está en entender que priorizar no significa renunciar a los demás objetivos, sino ordenar el camino para poder avanzar de una forma más realista.

De una intención a un plan

“Quiero ahorrar más” puede ser un buen punto de partida, pero resulta demasiado amplio para convertirlo en una decisión concreta.

Un objetivo gana claridad cuando se define teniendo en cuenta cuatro aspectos:

- Qué se quiere conseguir.

- Cuánto dinero puede ser necesario.

- En qué plazo se quiere alcanzar.

- Qué cantidad se puede reservar de forma periódica.

Por ejemplo, una persona que quiera realizar una formación dentro de dos años puede calcular cuánto necesita reunir y qué aportación mensual podría asumir sin comprometer sus gastos habituales.

Este ejercicio permite transformar una intención general en un plan que se puede revisar y adaptar.

La planificación tiene que encajar en la vida real

Un plan financiero debe tener en cuenta que la vida cambia. Pueden variar los ingresos, aparecer nuevos gastos o cambiar las prioridades personales.

Por eso, no se trata de establecer una hoja de ruta rígida, sino de contar con una referencia que ayude a tomar decisiones. Si una aportación deja de ser asumible, puede ajustarse. Si aparece un nuevo objetivo, puede incorporarse. Si una prioridad cambia, el plan también puede hacerlo.

Revisar no significa haber fallado. Significa comprobar si las decisiones siguen encajando con la situación actual.

Cinco preguntas para ordenar tu próximo objetivo

Antes de empezar, puede ser útil responder a estas preguntas:

1. ¿Qué objetivos financieros tengo ahora mismo?

2. ¿Cuál de ellos necesita más atención?

3. ¿Qué cantidad puedo reservar sin comprometer mis gastos habituales?

4. ¿En qué plazo quiero alcanzar ese objetivo?

5. ¿Cuándo volveré a revisar si el plan sigue funcionando?

Responderlas puede ayudar a convertir una preocupación general en una decisión más concreta.

El simulador de planificación financiera de Kutxabank también es un buen punto de partida para ordenar objetivos y visualizar distintas posibilidades.

Un acompañamiento para el siguiente paso

Planificar las finanzas no significa tenerlo todo previsto. Significa conocer mejor dónde estamos para decidir hacia dónde queremos avanzar.

Los concursantes de La Voz también han recorrido su propio camino. Han tenido que prepararse, tomar decisiones y afrontar nuevos retos acompañados por sus coaches.

Como reconocimiento a ese esfuerzo, Kutxabank entregará por primera vez, unos premios en metálico al ganador o ganadora y a los finalistas del programa, para acompañarles en su siguiente paso y ayudarles a seguir avanzando hacia sus próximos objetivos. Los premios consistirán en 15.000 € al ganador o ganadora y 6.000€ a cada finalista.

Porque cada decisión cuenta. Y cuando llega el momento de avanzar, contar con acompañamiento puede marcar la diferencia.

¿Cuál es tu siguiente paso?