Tamara Gorro rompe su silencio tras meses alejada de la vida pública: "Hay veces que la vida te para"

Después de varios meses apartada de la televisión y las redes sociales, Tamara Gorro retoma poco a poco su vida. La influencer reconoce que sigue "en proceso de recuperación" y que psicológicamente aún no está bien.

Emocionada, ha explicado que prefiere mantener en privado su diagnóstico para proteger a su familia, especialmente a sus hijos. Durante su ingreso y posterior recuperación, Cayetano Rivera ha permanecido a su lado y se ha convertido en su principal apoyo, según contaba en Y ahora Sonsoles.