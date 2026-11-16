Julia, a favor de los permisos retribuidos para cuidar de los amigos: "No tengo pareja ni hijos y me siento discriminada"

Ada Colau, líder de Frente Amplio, ha abierto un debate: ¿puede una amistad estar reconocida legalmente como cuidadora? Es precisamente lo que propone el partido, con el apoyo del PSOE, para las próximas elecciones del 29 de noviembre, un permiso retribuido para amigos, sin que exista un vínculo de sangre.

El partido pretende que se pueda elegir a alguien sin necesidad de que exista un vínculo sanguíneo como cuidador en caso de enfermedad, hospitalización o fallecimiento, entre otras cosas. Algo que ha generado multitud de reacciones.

Julia Pastor, por ejemplo, es una mujer a favor de esta medida. Según cuenta, eligió libremente no casarse ni tener hijos, pero considera que la sociedad no está dispuesta para situaciones como la suya: "Me he sentido discriminada durante toda mi vida".

"El otro día me tenía que hacer una colonoscopia y, si no llega a venir una amiga, no viene nadie", afirma Julia. Por eso, medidas como la propuesta por Frente Amplio y PSOE la beneficiarían, aunque por el momento se desconocen las condiciones específicas de esta.