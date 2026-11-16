Fina encuentra en Marta el apoyo que necesita: “Deberías estar orgullosa de tus fotografías y no avergonzarte”

Marta ha aprovechado un momento más calmado para ir a ver la exposición de las fotografías de Fina.

Al llegar, se ha encontrado a la joven con una carpeta dispuesta a cambiar las imágenes expuestas por otras más convencionales, tal y como le recomendó Bianca.

“¿Por qué no estuviste ayer en la inauguración?

Fina ha hecho la pregunta cargada de intenciones y Marta ha sabido responder con la elegancia que le caracteriza: “Hubiese estado más pendiente del acto social, y para mí, lo importante es tu obra”

Ha aprovechado para preguntarle por las pinturas de Bianca, pero Marta no ha querido responder para no parecer condicionada.

Irónica y con lo que cada vez ha estado más cerca de una sonrisa, Fina le ha cuestionado si su opinión sobre sus fotografías no está también condicionada por su pasado juntas.

Independientemente de su historia o los sentimientos que tuviesen, Marta le ha recalcado su gran talento.

¿Será esto el inicio de un acercamiento?