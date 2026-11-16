Una amiga de la tía Isabel celebra la condena a Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino: "Tienen que pagar"

El actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, han sido condenados por retención ilegal y trato degradante hacia Isabel, la tía de Arancha, aislándola de sus familiares y amigos. Esta fallecía en junio de 2021 a los 85 años, en la casa de Madrid de la pareja.

Ahora, Luis Lorenzo se enfrenta a cinco años de prisión y Arancha, a nueve. Además, la mujer del actor también ha sido condenada por un delito de estafa agravada continuada y deberá devolver a los herederos de la fallecida más de 15.000 euros.

La sentencia determina que Luis y Arancha se pusieron de acuerdo para aislar e incomunicar a Isabel, que terminó sufriendo un grave deterioro de sus capacidades físicas y mentales. La pareja no le ofreció a Isabel el trato y los cuidados que necesitaba, por lo que, dadas las condiciones en las que vivía, terminó falleciendo.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Montse Gutiérrez, amiga íntima de la tía Isabel, que confiesa que ha recibido la noticia de la condena con alegría. "Esa gente tiene que pagar lo que hizo", advierte Montse.

Aunque Montse afirma que intentó llamar a Isabel en varias ocasiones desde que se la llevaron de Asturias a Madrid, nunca recibió respuesta. "Ella estaba muy bien, algo la hicieron que vino muerta para acá", señala la amiga de Isabel.

Montse sospecha que Arancha y Luis llevaban tiempo planeando hacerle algo malo a tía Isabel para aprovecharse de ella. Por eso, celebra que se haya hecho justicia tras la muerte de la mujer.