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Temor entre los vecinos de 'El Ruso' de Oviedo, aún en busca y captura: "Le veo por todos los sitios, no puedo hacer mi vida"
Tras cinco días sin noticias de 'El Ruso', el hombre que colocó la mochila bomba mortal en Oviedo, continúa en paradero desconocido. Sin embargo, esta mañana se ha parado un tren en Manresa donde supuestamente iba el sospechoso.
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'El Ruso', el hombre que hirió a una menor de 17 años en un tiroteo y que mató a un agente de policía con una mochila bomba en Oviedo, continúa huido. Cinco días después de los hechos y tras el despliegue de un amplio dispositivo de búsqueda, 'El Ruso' sigue sin aparecer.
Esta mañana, una llamada de un presunto avistamiento del sospechoso en Manresa ha obligado a la Guardia Civil a parar un tren con destino a Barcelona. Sin embargo, tras identificar a todos los pasajeros, la policía no ha dado con 'El Ruso' y la búsqueda continúa.
Quien sí ha podido continuar con su vida y volver a casa, al edificio que 'El Ruso' intentó volar, ha sido Tatiana, su pareja, apodada como 'La Rusa'. Esta fue arrestada tras el incidente, pero poco después fue puesta en libertad.
Mientras Tatiana se mantiene recluida en casa, los vecinos viven atemorizados ante su regreso. "Me produce ansiedad hacer mi vida", afirma María, una vecina del edifico, "le veo por todos los sitios, soy incapaz de hacer mi vida".
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Según María, Tatiana era una mujer más sociable que 'El Ruso'. "Hace un tiempo que él me dejo de saludar", señala la vecina, "últimamente ya estaba muy raro, pero nunca le creí capaz de hacer lo que hizo".
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