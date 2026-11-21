Esta semana, Y ahora Sonsoles ha vuelto a dejar grandes momentos televisivos con testimonios cargados de emoción y entrevistas que han dado mucho que hablar. Desde el difícil proceso de una madre al aceptar que dos de sus hijas quieran ser monjas hasta las primeras declaraciones de Tamara Gorro tras su ruptura con Cayetano Rivera. ¡Lo repasamos!

Ser madre de dos hijas monjas

Elena ha compartido en el programa cómo ha vivido la decisión de dos de sus cuatro hijas de ingresar en un convento. La primera fue Paz, que con 19 años anunció que quería seguir su vocación religiosa, y tres años después llegó la misma decisión por parte de su hermana Loreto.

La madre ha reconocido que ha sido un proceso muy complicado, marcado por la tristeza y la soledad. Aunque es creyente, ha confesado que aceptar que dos de sus hijas se marcharan no ha sido nada fácil: "He llorado una barbaridad".

Habla la supuesta hija de Felipe González

Natalie Vasallo, de 42 años, ha visitado el plató para hablar de la demanda de paternidad que ha presentado contra el expresidente del Gobierno Felipe González. La Fiscalía ha solicitado que se someta a una prueba de ADN después de que la demanda fuera admitida a trámite.

La mujer asegura contar con documentación que respaldaría el vínculo entre González y su madre, Lupe, y se muestra convencida de su historia. "No tengo dudas de que soy su hija", afirma.

Tamara Gorro habla de su ruptura con Cayetano

Tamara Gorro ha reaparecido en Y ahora Sonsoles después de poner punto final a su relación con Cayetano Rivera, tras un año juntos. La influencer ha explicado que ha sido ella quien ha tomado la decisión, porque después de los problemas de salud que ha atravesado necesitaba centrarse en sí misma y en sus hijos.

Isabel Preysler, sobre el abuso infantil

Isabel Preysler ha dado un paso al frente en la lucha contra el abuso infantil al convertirse en presidenta de honor de la Fundación No me Toques, una entidad que trabaja para romper el silencio sobre las agresiones sexuales a menores y ayudar a las víctimas. La socialité ha explicado que aceptó el nombramiento sin pensárselo y ha reflexionado sobre la importancia de hablar de estos temas con los niños desde pequeños.

Además, ha reconocido que ella misma no tuvo esa confianza para abordar estas cuestiones con sus hijos cuando eran pequeños, algo que ahora intenta cambiar con sus nietos. "He tardado mucho más en poder hablar de estos temas con mis hijos", confiesa.

Isabel Sartorius rompe su silencio

Isabel Sartorius, el que fuera primer amor del rey Felipe VI, ha roto su silencio después de dos años viviendo en una residencia de Madrid por sus problemas de salud. La periodista Paloma García-Pelayo ha podido hablar con ella y conocer cómo se encuentra en esta etapa de su vida.

"Estoy bien, me estoy cuidando mucho y, sobre todo, me cuidan mucho", advierte. Sartorius ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y asegura que está bien y rodeada de buenos cuidados. También ha destacado el apoyo de su familia, especialmente el de su hija Mencía, con quien mantiene un contacto frecuente.