MEJORES MOMENTOS | 21 de noviembre
¡Triple victoria! Andrés se lleva los 6.000 euros al ganar las tres Pruebas de Velocidad
Andrés ha demostrado ser el más rápido de la noche, resolviendo tres veces seguidas la prueba de velocidad. ¡Doble premio!
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La triple prueba de velocidad llegaba con tres paneles de 1.000€ cada uno. Sin embargo, si alguno de los concursantes hacía un pleno, el premio se duplicaba para convertirse en nada menos que 6.000€. Una norma que activaba los cinco a los tres participantes, dispuestos a demostrar su rapidez.
Andrés ha sido el primero en pulsar para completar la frase “El día se tuerce” con la respuesta del primer panel: “Si descubres un arañazo en tu coche nuevo”. También lo ha hecho con el segundo, “si no encuentras el móvil por ningún sitio”; al igual que con el tercero: “Si cierras la puerta de casa con la llave dentro”.
Así, conseguía llevarse tanto los 6.000€ como una merecidísima ola por parte de la audiencia que celebraba su agudeza en el programa.
Puedes volver a ver la prueba completa en el vídeo de arriba: ¿tú también eres capaz de resolver los paneles en tiempo récord?
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