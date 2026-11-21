La triple prueba de velocidad llegaba con tres paneles de 1.000€ cada uno. Sin embargo, si alguno de los concursantes hacía un pleno, el premio se duplicaba para convertirse en nada menos que 6.000€. Una norma que activaba los cinco a los tres participantes, dispuestos a demostrar su rapidez.

Andrés ha sido el primero en pulsar para completar la frase “El día se tuerce” con la respuesta del primer panel: “Si descubres un arañazo en tu coche nuevo”. También lo ha hecho con el segundo, “si no encuentras el móvil por ningún sitio”; al igual que con el tercero: “Si cierras la puerta de casa con la llave dentro”.

Así, conseguía llevarse tanto los 6.000€ como una merecidísima ola por parte de la audiencia que celebraba su agudeza en el programa.

Puedes volver a ver la prueba completa en el vídeo de arriba: ¿tú también eres capaz de resolver los paneles en tiempo récord?