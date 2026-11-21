Pablo Carbonell ha hablado en La Mesa de sus dificultades para dormir y de cómo ha cambiado su relación con el descanso con el paso de los años. El actor reconoce que siempre ha dormido poco y que, aunque de joven podía descansar apenas tres o cuatro horas, ahora necesita dormir para recuperarse y cuidar su voz.

"Necesitamos descansar la voz"

Carbonell explica que, por su profesión, el descanso es especialmente importante. "Los políticos, las comunicadoras como Tania Llasera, que no sé si la conocéis. Necesitamos descansar la voz y la única manera de hacerlo es durmiendo", comenta. Por eso, asegura que intenta hacer el esfuerzo de acostarse, aunque reconoce que le cuesta renunciar a la actividad: "Yo me hago el esfuerzo de dejar de vivir, que me gusta mucho, y caigo en esa muerte diaria que es el sueño".

El medicamento que toma cada noche para dormir

Durante la conversación, el humorista desvela que lleva dos o tres meses tomando un medicamento para conciliar el sueño. Explica que se ha marcado el límite de no superar un miligramo y que, cuando se acuesta sin tomarlo, su cabeza empieza a darle vueltas a la idea de levantarse para hacerlo.

"Pero si me acuesto sin tomármelo, mi cabeza empieza a dar vueltas y dice, vete y tómatelo", relata. Una confesión con la que Carbonell muestra hasta qué punto el descanso se ha convertido en una preocupación en su día a día.