María, profesora de inglés y fiel admiradora de los pájaros, llegaba a La ruleta de la suerte noche con una meta clara: viajar por Italia. Un país del que no deja de hablar, soñando con recorrerlo con el dinero que obtenga en el concurso. No obstante, antes de pensar en los aviones, se ha querido acordar de sus alumnos.

Ahora bien, la fortuna no parecía estar de su lado. Y es que después de acumular casi 3.000€, ha caído en la casilla de Se lo doy, compartiendo el bote con su compañero Andrés. Esto no le ha impedido seguir luchando y, consciente de que “en la vida siempre hay que empezar de cero”, ha buscado cambiar su destino.

En su siguiente tirada ha conseguido un comodín y, ya en la tercera, ha caído en los 400€ para multiplicarlos por tres. Una tirada de 1.200€ que la ha llevado directamente a resolver el panel, fruto de una promesa que tenía con “sus niños”.

“Les tengo martirizados durante un mes jugando a La ruleta”, confesaba la profesora antes de disponerse a resolver: “Yo creo que me da para unas buenas pizzas para ellos, además de las especiales”. Así, María daba con la respuesta correcta y abría su marcador con los 1.200€ más sabrosos posibles.