Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, ingresa en un centro de desintoxicación: "Lourdes Ornelas no está feliz, está tranquila"
La hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas ha dado un paso hacia delante tras sus problemas con las adicciones. Sheila Devil ingresa en un centro de desintoxicación y su madre pide respeto para que pueda curarse en la intimidad.
Hace apenas unas semanas Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, ingresaba en el hospital. Desde que murió el cantante, su madre ha vivido preocupada por las adicciones de su hija y las malas compañías que la rodean.
Sin embargo, hoy Sheila Devil da un paso adelante hacia su nueva vida, ingresando en un centro de desintoxicación. Se desconoce cuál es el centro y dónde está ubicado, ya que Lourdes Ornelas quiere llevar su recuperación con discreción. "No vamos a saber dónde es ni en qué centro", nos cuenta Pilar Vidal.
Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con Lourdes Ornelas, que asegura que no está feliz, sino tranquila. "Por fin no está sufriendo, ni yo", le escribe en un mensaje al periodista. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
