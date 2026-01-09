Albert Rivera: "Delcy Rodríguez es artífice, parte, y cómplice del régimen chavista. Corina Machado sabe que no es su momento, pero acabará siendo presidenta"

Albert Rivera ha vuelto a Espejo Público con su sección 'El Observatorio', y esta vez ha sido para analizar a los personajes claves de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Y obviamente no ha podido faltar el ya expresidente venezolano. Albert Rivera ha recordado que Nicolás Maduro era un hombre "que desde 2011 se estaba investigando por narcotráfico y parece ser que ha usado las embajadas para cobrar dinero del narcotráfico". Para el expresidente de Ciudadanos "a parte de haber sido el presidente ilegítimo que ha usurpado el país, porque el presidente es Edmundo González, para mi Nicolás Maduro es la pieza clave, el tapón de la bañera: quitas a Maduro y se va toda la basura por la bañera". El expolítico español reconoce además que se debería hacer autocrítica en Europa y de la diplomacia internacional: "La realidad es que aunque el método no nos guste, el tapón de la bañera que era Maduro cuando no está se van las aguas sucias.

Delcy Rodríguez

Albert Rivera recuerda que Delcy Rodríguez es "artífice, parte, y cómplice absolutamente del régimen chavista" pero reconoce que "las paradojas de la transición son estas: los que formaban parte del régimen bajo la amenaza, bajo el miedo a ser encarcelados se usan para que trabajen en pro de la democracia futura".

Jorge Rodríguez.

El expolítico y expresidente de Ciudadanos define a Jorge Rodríguez como una persona clave al ser el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que Rivera define como una "fake de asamblea que construyeron al servicio del chavismo". Por eso Albert Rivera confía en que "en algún momento tendrá que deshacerse esa fake de asamblea para hacer una asamblea legislativa de verdad que es la que cerraron en 2016, cuando ganaron las elecciones los opositores".

María Corina Machado

Albert Rivera solo tiene buenas palabras para Maria Corina Machado, quien representa para él la valentía y la dignidad del pueblo venezolano: "Es la líder junto a Edmundo González, es el futuro del país". Eso sí, Rivera reconoce que una transición tarda un tiempo y por eso asegura que Corina Machado "es muy inteligente y sabe que no es su momento, ella es la victoria moral, pero acabará siendo la presidenta".

Donald Trump

Rivera tiene una palabra para definir al presidente de Estados Unidos y es 'impredecible': "Trump es impredecible hasta para su propia gente. Ni el vicepresidente ni el secretario de Estado cuando Trump va a hacer una rueda de prensa saben lo que va a decir. Solo hay que mirar las caras y el lenguaje no verbal". Pero Albert Rivera valora la utilidad del personaje: "hay que ser 'utilistas' para utilizar lo que se puede de Trump". El verdadero político estadunidense es para Albert Rivera Marco Rubio: "Para mi es una esperanza dentro de esta administración, es el político más preparado y serio". De hecho ha llegado ha asegurar que "la persona que va a encabezar la transición es Marco Rubio, otra cosa es la persona que manda que es Trump"

Albert Rivera ha valorado, a parte, el ataque de EEUU y ha asegurado que "la estrategia no es quedarse el petróleo, porque tienen petróleo de sobra, sino que ese petróleo no esté en manos de Irán o China". El expresidente de Ciudanos aconseja calma para este proceso: "El mayor enemigo de esta transición es la falta de paciencia y la polarización. Aquí nos vamos a tener que comer sapos".

