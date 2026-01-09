Antena3
López Miras (PP), sobre el nuevo acuerdo de financiación alcanzado entre el Gobierno y Esquerra : "Esas cuentas no le salen a nadie"

El presidente de la Región de Murcia, ha puesto en tela de juicio el último pacto sobre el reparto de económico de las Comunidades Autónomas presupuestos. Fernando López Miras considera que se enmarca en las concesiones al independentismo de Pedro Sánchez para alargar la legislatura.

López Miras, sobe el acuerdo Sánchez- Junqueras

Andrés Pantoja
Publicado:

Como presidente de la Comunidad Autónoma peor financiada, Fernando López Miras descartaba desde el primer momento que este acuerdo, pese a las afirmaciones realizadas desde el Gobierno, satisfaga las necesidades y solicitudes de la Región de Murcia. Para el Ejecutivo de los beneficios económicos que repercute en los distintos territorios del Estado se alinean con un reparto más justo, pero para el Partido Popular rompe la igualdad entre españoles y no responde al principio de solidaridad del país.

"Esas cuentas no le salen a nadie"

Niega rotundamente que las cuentas planteadas previamente cuadren. También manifestaba su malestar por que el momento de responder a las preguntas se desconocía el contenido del texto pactado entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya.

"Si de él dependiese, Cataluña ya no formaría parte de España"

López Miras

El acuerdo se escenificó con un encuentro en Moncloa que López Miras calificaba de "esperpento", destacando el pasado del líder independentista como "condenado por la Justicia" por sus responsabilidades en el 'procés': "Si de él dependiese, Cataluña ya no formaría parte de España. Este señor es el que acordó con Pedro Sánchez la financiación de la Educación, de la Sanidad, de las políticas sociales; de todos los españoles. Esto es un esperpento".

El político del Partido Popular consideraba "enterrado" el sentido de la responsabilidad del Gobierno "si alguna vez lo tuvo".

Un consenso perdido

Rechaza el pretendido nuevo modelo de financiación autonómica y sonaba a exigencia la petición del presidente murciano de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar de conseguir un modelo negociado pactado por todos los territorios: "Hay que convocar a todos los presidentes autonómicos, hay que escucharnos, hay que pedir opiniones, hay que abrir una mesa de negociación, de diálogo".

"No sirve de nada que ayer el señor Junqueras proponga lo que propuso, que Sánchez aceptó", sentenciaba López Miras, subrayando el riesgo de que en el futuro "otro presidente reivindique un modelo distinto". Lamentaba que esto último "a Sánchez esto no le interesa", y afirmaba que el presidente estaría preocupado simplemente por "seguir en La Moncloa unos cuantos meses más", aunque eso se lleve por delante la igualdad de acceso a los servicios públicos entre los españoles.

Para el dirigente del PP de Murcia se estaría mercadeando con la Educación y la Sanidad públicas: "Lo va a vender al mejor postor, que en este caso son los independentistas catalanes".

