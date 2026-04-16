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Susana Uribarri, sobre el conflicto por la fortuna de Gina Lollobrigida: "En Italia, no están ni del lado de Piazzolla ni de Rigau"

Parte de la gran fortuna de la actriz está desaparecida, mientras su último marido, Javier Rigau, y su asistente, Andrea Piazzolla, se acusan mutuamente.

Gina Lollobrigida

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Tras la muerte de Gina Lollobrigida, estalló un conflicto entre quienes formaban parte de su círculo más cercano: su hijo Milko Skofic Jr., su asistente Andrea Piazzolla y su último marido Javier Rigau. El reparto de su patrimonio ha derivadoen acusaciones cruzadas y una batalla judicial.

Javier Rigau

Rigau terminó apartado completamente de la herencia y sostiene que todo fue orquestado por Piazzolla. El empresario defiende que la actriz fue condicionada para desconfiar tanto de su hijo como de él, quedando cada vez más aislada y bajo la influencia de su asistente.

"En Italia, no están ni del lado de Piazzolla ni de Rigau", afirma Susana Uribarri. Allí, creen que ambos se aprovecharon de la fortuna de Gina Lollobrigida, gran parte desaparecida.

La situación acabó en los tribunales, donde Piazzolla fue condenado a tres años de prisión por haberse apropiado de una suma superior a los cinco millones de euros. Rigau, por su parte, asegura que pagar ese precio fue consecuencia de no someterse a los deseos de Piazzola. ¿Quién se llevó la fortuna de Gina?

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