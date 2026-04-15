La Guardia Civil busca al cantante Francisco: "Su localización es la misma de siempre, dice que todo es humo"

La Guardia Civil mantiene en búsqueda al cantante Francisco tras presuntamente no responder por el impago de la pensión a su hija. El artista, sin embargo, asegura que está localizable y resta gravedad a la situación.

El conflicto se remonta a hace más de dos décadas, cuando en un primer momento, Francisco se negó a admitir la paternidad de su hija. Ahora, él sigue defendiendo que nunca se llegó a hacer las pruebas que demostraran que es su hija realmente.

"Su localización es la misma de siempre y dice que pueden recurrir a su teléfono", afirma Isabel González, "dice que todo esto es humo y una campaña de cancelación". ¿Por qué no localizan a Francisco?