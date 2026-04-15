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La Guardia Civil busca al cantante Francisco: "Su localización es la misma de siempre, dice que todo es humo"

Se ha activado el dispositivo de búsqueda del cantante Francisco después de los supuestos impagos de la pensión alimenticia de su hija de 25 años.

Francisco

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La Guardia Civil mantiene en búsqueda al cantante Francisco tras presuntamente no responder por el impago de la pensión a su hija. El artista, sin embargo, asegura que está localizable y resta gravedad a la situación.

El conflicto se remonta a hace más de dos décadas, cuando en un primer momento, Francisco se negó a admitir la paternidad de su hija. Ahora, él sigue defendiendo que nunca se llegó a hacer las pruebas que demostraran que es su hija realmente.

"Su localización es la misma de siempre y dice que pueden recurrir a su teléfono", afirma Isabel González, "dice que todo esto es humo y una campaña de cancelación". ¿Por qué no localizan a Francisco?

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