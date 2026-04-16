El vídeo viral de un robot humanoide persiguiendo a un grupo de jabalíes en plena calle

Se llama Edward Warchocki y es un robot humanoide que se ha hecho viral. Pesa 35 kilogramos y está equipado con tecnología de inteligencia artificial que le permite interactuar en entornos complejos y adaptarse a diferentes situaciones.

Aunque su presencia en redes es habitual, este personaje de la línea Unitree G1 acaba de protagonizar una escena de lo más sorprendente. El vídeo en el que se ve como Edward Warchocki sale corriendo detrás de un grupo de tres jabalíes al norte de Polonia está sumando millones de visualizaciones en diferentes plataformas.

En las imágenes se ve a 3 jabalíes corriendo a gran velocidad por calles urbanizadas. Detrás de ellos aparece el robot de apariencia humanoide, equipado con una "mochila" en la espalda que intenta alcanzarlos. Esquiva coches aparcados y no pierde la trayectoria.

El debate está servido. ¿Es este una buena tarea de dicha tecnología o estresa a los animales? Edward Warchocki apareció como invitado en el programa de entretenimiento 'Dancing with the Stars' y también participó en una sesión del Sejm, la cámara baja del Parlamento polaco.

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