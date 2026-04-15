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Sonsoles Ónega se lanza a la calle: ¿viven las nuevas generaciones peor que sus padres?

Nuestra presentadora sale a la calle, micro en mano, para descubrir qué le preocupa a los jóvenes actualmente. ¿Viven mejor que lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos?

A usted qué le preocupa

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Sonsoles Ónega vuelve a empuñar el micrófono para salir a la calle. Nuestra presentadora ha querido conocer las principales preocupaciones de los españoles, ¿qué les ronda por la cabeza últimamente?

La presentadora ha querido descubrir si los jóvenes de ahora viven mejor o peor que los de antes. Según nos cuentan, el principal problema con el que se encuentran es la vivienda.

"Si las cosas siguen así... sí que van a vivir peor que nosotros", afirma un vecino. Muchos padres y abuelos confiesan que pudieron independizarse con apenas 25 años, mientras que ahora la edad media de emancipación supera los 30 años.

Las calles ya han hablado y Sonsoles Ónega ya sabe qué es lo que más preocupa fuera. Una respuesta unánime que dibuja un panorama marcado por la guerra, los precios y, entre los jóvenes, la imposibilidad de acceder a la vivienda. Y a usted, ¿qué le preocupa? ¡Cuéntenoslo!

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