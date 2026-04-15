Sonsoles Ónega pide perdón por su error en El Hormiguero: "Ayer nos equivocamos"

Sonsoles Ónega visitaba ayer El Hormiguero para presentar su nueva novela, Llevará tu nombre. Una noche llena de anécdotas, debate y confesiones que nos permitió conocer mejor a la presentadora.

Durante la noche, Sonsoles Ónega y Pablo Motos criticaron el IVA de los libros, que afirmaron que era del 21%, cuando en realidad está en un 4%. Un error por el que la presentadora ha querido pedir perdón hoy en directo.

"Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros", señala Sonsoles Ónega, "llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato y aprovecho para pedir perdón".

La presentadora ha querido aclarar que en ningún momento tuvieron la intención de desinformar e insiste en disculparse con la audiencia. Puedes ver el momento al completo en el vídeo de arriba.