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Sonsoles Ónega pide perdón por su error en El Hormiguero: "Ayer nos equivocamos"

Durante su visita en El Hormiguero, Sonsoles Ónega y Pablo Motos cometieron un error que ha generado polémica. Hoy, la presentadora ha querido disculparse y rectificar el dato en nuestro programa.

Sonsoles Ónega

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Sonsoles Ónega visitaba ayer El Hormiguero para presentar su nueva novela, Llevará tu nombre. Una noche llena de anécdotas, debate y confesiones que nos permitió conocer mejor a la presentadora.

Durante la noche, Sonsoles Ónega y Pablo Motos criticaron el IVA de los libros, que afirmaron que era del 21%, cuando en realidad está en un 4%. Un error por el que la presentadora ha querido pedir perdón hoy en directo.

"Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros", señala Sonsoles Ónega, "llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato y aprovecho para pedir perdón".

La presentadora ha querido aclarar que en ningún momento tuvieron la intención de desinformar e insiste en disculparse con la audiencia. Puedes ver el momento al completo en el vídeo de arriba.

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