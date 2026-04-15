El agradecimiento de María Fernández-Rubíes días después de hacer público que había sufrido un aborto

Hace tan solo dos días que la influencer y creadora de contenido María Fernández-Rubíes subió una publicación a sus redes sociales para hacer saber a sus seguidores que había tenido una pérdida de su bebé.

La cofundadora del podcast Tómatelo con vino, que anunció su embarazo durante la Fashion Week de París en un get ready with me, expresó unas palabras llenas de dolor y de amor al tercer hijo que la pareja esperaba, Roque.

"El domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros. Os contaré más cuando me sienta preparada", escribió la influencer. Un mensaje muy difícil de dar siendo un personaje conocido, pero que su comunidad ha recibido con mucho cariño, una energía que María Fernández-Rubíes ha agradecido a través de sus historias.

Sus palabras de agradecimiento

La creadora de contenido ha querido dar las gracias a todos sus seguidores por estar ahí y por haberle enviado mensajes de apoyo: "Estoy abrumada, en sentido positivo, con tanto amor", arranca la influencer.

"No tengo palabras para agradeceros todo el cariño que he recibido por vuestra parte, y la cantidad de mensajes cargados de buenos deseos y palabras bonitas", confiesa María, reconociendo públicamente que su comunidad es un gran apoyo para ella.

"Gracias de corazón", destaca en mayúsculas para enfatizar aún más. "He sentido muy fuerte vuestro abrazo. Y me he sentido sostenida y acompañada como nunca antes", añade.

Las palabras de agradecimiento de María Fernández-Rubíes tras su aborto | Instagram, @mariafrubies

"Esta es la parte bonita de las redes sociales, y es maravillosa", señala sobre su profesión. "Os estoy leyendo a todos y me tenéis así", acompañado de unos emoticonos con una pequeña lágrima de emoción. "Os quiero", concluye el comunicado.

Sin lugar a dudas, se trata de unas palabras sencillas pero muy sinceras, una apreciación a todo el cariño que está recibiendo que de lo más cierto le están ayudando a llevar, por muy poco que sea, algo mejor esta dolorosa situación.

Más sobre el post

La locutora de Tómatelo con vino anunció la pérdida en una publicación de Instagram, como ya hemos mencionado anteriormente. Son doce fotos variadas las que vemos, mostrándonos un poco más lo que María ha estado viviendo.

La portada son ecografías del bebé, con un mensaje en inglés muy tierno, emotivo y personalizado, en el que está el nombre que la familia había decidido: "Nunca llegaste a mis brazos, pero nunca te irás de mi corazón Roque".

En el recopilatorio también encontramos imágenes en las que María estaba hospitalizada, acompañada de su marido, además de varias fotos de sus hijos y de flores que sus seres queridos y amistades le han mandado.

María Fernández-Rubíes hospitalizada tras su aborto | Instagram, @mariafrubies

Por último, destacan tres fotos que van acompañadas de un pequeño mensaje. En la primera aparece ella en una tumbona con su hijo pequeño y tocándose la tripa, con el mensaje: "De las últimas veces que te sentí".

María Fernández-Rubíes | Instagram, @mariafrubies

La segunda, es una ilustración de un recién nacido en manos de su madre, con el mensaje: "Te llevo en el corazón". Y, la última, es un collar sencillo, con un diamante, con el mensaje: "Mi estrella en el cielo", un regalo de su íntima amiga María Pombo.

María Fernández-Rubíes | Instagram, @mariafrubies

Un momento muy complicado para la influencer que, muy bien acompañada y llena de cariño tanto de sus seres cercanos como de su comunidad digital, poco a poco irá encontrando su camino. Desde Novamás, también le mandamos un abrazo muy fuerte a María.