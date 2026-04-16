Josep Borrell recuerda una foto en la "cumbre" de exministros de Exteriores: "Debo acordarme de la foto porque salgo, aunque no fue en ninguna cumbre"

Josep Borrell ha vuelto hoy a nuestro programa con su sección 'Una ventana al mundo'. El ex Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha comentado algunos de los asuntos que marcan la agenda geopolítica global como la última hora de la guerra de Irán, los ataques de Trump al Papa o la derrota de Víktor Orban en Hungría. Con este panorama internacional tan convulso,un post de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores de España entre 2011 y 2016, ha llamado mucho la atención.

Acompañado de una fotografía, el exministro García-Margallo publicó hace unos días el siguiente mensaje en su cuenta de X: "Un selfie de hace unas semanas con los que también fueron Ministros de Asuntos Exteriores de España: Arancha González Laya, Josep Borrell y Ana Palacio. Lo pasamos muy bien". Esta reunión de exministros ha generado mucho interés y por ello hemos querido preguntarle hoy a Josep Borrell.

"No había visto esa foto"

"Debo acordarme porque estaba, pero no era ninguna cumbre", ha dicho Borrell, que ha querido dejar claro que el encuentro no fue nada oficial y ha confesado no recordar el momento en que se hicieron la foto. "Creía que se refería a la cumbre de Barcelona, a la cumbre progresista de este fin de semana que viene", ha añadido el ex Alto Representante, que ha destacado los perfiles que asistirán a ese encuentro.

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