Mari Carmen denuncia que su hijo murió por la indiferencia de sus profesores: "Se fueron a cenar y lo dejaron solo"

Mari Carmen se despidió de su hijo Mario, de 17 años, el día que se fue de viaje de estudios a Bruselas. Un viaje de fin de curso lleno de ilusiones del que jamás regresaría y que terminaría sumiéndola en una guerra con el profesorado del colegio, que según denuncia, abandonaron a su hijo.

Durante el viaje, Mario enfermó con una fiebre muy alta que llegaba a producirle alucinaciones. Según su madre, los profesores no le cuidaron como debieron, sino que fueron sus propios compañeros los que se ocuparon de pedir un termómetro, taparle y ocuparse de él. "La profesora le vio dormido y dijo que, como estaba "sopa", no hacía falta ponerle el termómetro y se fueron a cenar", nos cuenta.

La noche que Mario murió, el joven se encontraba muy mal, pero los profesores decidieron salir y dejarle solo en el hostal. Desorientado y con alucinaciones, salió de la habitación y terminó precipitándose por el hueco de la escalera desde un tercer piso.

"Los profesores vinieron a casa días después a dar explicaciones, que fueron mínimas", asegura Mari Carmen. Ahora, la madre de Mario espera ver a los dos profesores que viajaron con él en el banquillo.

La madre de Mario está completamente destrozada y denuncia que, si los profesores le hubieran hecho caso y le hubieran llevado al médico, su hijo estaría vivo. Una desgracia contra la que luchará para que no se repita.