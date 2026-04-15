La policía investiga a Katy Perry tras ser acusada de agresión sexual por la actriz Ruby Rose: "Me frotó su asquerosa vagina"

La actriz de Orange Is The New Black, Ruby Rose acusaba a Katy Perry de haberla agredido sexualmente hace 20 años tras una noche de fiesta en Melborne: "Me frotó su asquerosa vagina en la cara", escribió en una serie de mensajes en Thread.

La policía de Victoria en Australia ha iniciado una investigación después de que la actriz haya interpuesto una denuncia, según ha revelado un portavoz de la policía de Victoria: "El Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne (SOCIT, por sus siglas en inglés) están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010".

"Dado que la investigación sigue en curso, sería inapropiado hacer más comentarios en este momento", termina diciendo sobre el caso.

Ruby Rose es Batwoman | GTRES

Además, Ruby Rose ha vuelto a escribir en Threads para dar las gracias por el apoyo recibido y explicar que a partir de ahora no puede volver a hacer declaraciones al respecto: "¡Hola! Última actualización: Esta tarde he finalizado todos mis informes. Esto significa que ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas.

Puede parecer que ignoro todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio. Ahora puedo comenzar el proceso de sanación y seguir adelante temporalmente. Los quiero mucho a todos".