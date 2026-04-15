Nos lo cuenta
La hija de Francisco Íbáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, lucha por mantener vivo su legado: "Dibujó hasta el último día"
Nuria Ibáñez, la hija del famoso historietista, se ha convertido en la encargada de que la obra de su padre siga viva y llegue a los más jóvenes. Hoy, nos cuenta algunas de sus anécdotas más desconocidas.
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Francisco Ibáñez ha pasado a la historia como uno de los historietistas más relevantes de nuestro país. Sus obras, en especial Mortadelo y Filemón, son hoy un clásico de la cultura española.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con su hija, Nuria Ibáñez, quien se ha encargado de mantener vivo su legado. Su labor desde que Francisco falleció ha sido proteger su obra y acercarlaa las nuevas generaciones.
El historietista falleció a los 87 años y, según nos cuenta, estuvo dibujando hasta aquella misma mañana. "No se quería jubilar, decía que iba a trabajar hasta el último día", asegura Nuria Ibáñez.
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A raíz de revisar la obra de su padre, Nuria ha encontrado materiales inéditos que tiene claro que deben ser compartidos con el público. Gracias a ella, su padre sigue vivo en el recuerdo y en la historia de nuestro país.
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