La hija de Francisco Íbáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, lucha por mantener vivo su legado: "Dibujó hasta el último día"

Francisco Ibáñez ha pasado a la historia como uno de los historietistas más relevantes de nuestro país. Sus obras, en especial Mortadelo y Filemón, son hoy un clásico de la cultura española.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con su hija, Nuria Ibáñez, quien se ha encargado de mantener vivo su legado. Su labor desde que Francisco falleció ha sido proteger su obra y acercarlaa las nuevas generaciones.

El historietista falleció a los 87 años y, según nos cuenta, estuvo dibujando hasta aquella misma mañana. "No se quería jubilar, decía que iba a trabajar hasta el último día", asegura Nuria Ibáñez.

A raíz de revisar la obra de su padre, Nuria ha encontrado materiales inéditos que tiene claro que deben ser compartidos con el público. Gracias a ella, su padre sigue vivo en el recuerdo y en la historia de nuestro país.