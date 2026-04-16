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Muere María Caamaño Múñez, la 'Princesa Futbolera Guerrera', tras una lucha contra el cáncer de 2.392 días

La joven salmantina de 13 años se convirtió en símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y levantó la última Eurocopa en Cibeles durante la celebración de la selección española de fútbol.

La salmantina María Caamaño Múñez levanta la Eurocopa en Cibeles

Fallece María Caamaño Múñez, la 'Princesa Futbolera Guerrera', tras una lucha contra el cáncer | Espejo Público

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Consternación y mucha tristeza después de trascender la noticia de la muerte de María Caamaño Múñez, la joven salmantina de 13 años conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera' y que llevaba varios años peleando contra un cáncer.

"Afición, hoy no es M4RÍA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando", señala su familia en la cuenta oficial de Instagram.

"Como padres y hermana de M4RIA queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días", añade la nota de la familia de María Caamaño Múñez.

María Caamaño Múñez fue una de las protagonistas de la fiesta de la selección española de fútbol tras ganar la Eurocopa 2024, cuando Álex Baena la invitó a participar en las celebraciones y a levantar el trofeo en Cibeles, Madrid.

Símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera' desde que levantó la última Eurocopa en Cibeles, a María le diagnosticaron con 7 años un sarcoma de Ewing. La pequeña salmantina, que era una gran aficionada al fútbol, superó en 2020 el coronavirus en plena pandemia del covid-19 y mientras peleaba contra el sarcoma de Ewing.

Mañueco: "El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita"

María Caamaño también recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su "bondad, generosidad, fortaleza y empatía".

"Es un reconocimiento a lo que estamos haciendo, nos metimos en esto porque las familias necesitan ayuda, para que se sepa que hay enfermedades que no están investigadas. Cuando un tumor no está investigado, tienes dos opciones, o esperas o intentas luchar para intentar que se avance", explicaba entonces su padre, Juan Caamaño.

María padecía sarcoma de Ewing, un cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en los niños y jóvenes, y recibía un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

"El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado. #DEP", ha escrito este jueves en su cuenta de Twitter el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

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