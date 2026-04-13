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El padre de Sara Carbonero acude a darle el último adiós a Goyi, la madre de la periodista, pese a la brecha familiar

Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, fallecía el domingo tras una larga lucha contra su enfermedad. Una pérdida que han lamentado especialmente en su pueblo, Corral de Almaguer, donde también ha acudido el padre de Sara Carbonero.

Sara Carbonero

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La madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo, fallecía el domingo en una clínica privada de Madrid. Tras años luchando contra una enfermedad, la periodista ha despedido a su madre en su Corral de Almaguer (Toledo), su pueblo.

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Acompañada de su hermana Irene y su pareja, Jota Cabrera, la periodista ha pasado todo el lunes en el tanatorio del pueblo. Desde allí, se han trasladado en un cortejo fúnebre hasta el cementerio.

Nuestro compañero Nacho Gay nos ha confirmado que el padre de Sara Carbonero también ha acudido a Corral de Almaguer para darle el último adiós a su exmujer. Una despedida que se ha puesto por encima de la distancia familiar.

Carlos Carbonero, el padre de Sara, se separó de Goyi hace aproximadamente una década, cuando se vio envuelto en un escándalo judicial. Un proceso por el que terminó condenado por un delito de estafa continuada y que supuso el inicio de la distancia con su familia.

"La relación entre las hijas y el padre ha sido regular", afirma Nacho Gay, "pero el padre ha ido a despedirse y a apoyar a sus hijas".

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