¿Quién es el más fiestero? Los concursantes de Tu cara me suena revelan cómo son cuando salen

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado vienen dispuestos a darlo todo en esta edición de Tu cara me suena y ya han demostrado en la primera gala que ritmo y salero no les falta.

Para descubrir quién es el animador y el más fiestero del grupo, hemos quiero someter a los nueve concursantes al 'test fiestero', en el que nos han confesado cómo se comportan cuando salen de fiesta por la noche.

Varios de ellos han confesado ser más amantes del tardeo, algunos se han acostumbrado a hacer bombas de humo en las fiestas y otros prefieren la pista de baile antes que el karaoke. ¡Descubre sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!