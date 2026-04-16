Condenada a prisión por llamar "puto negro" a un niño al que amenazó con "cortarle los huevos" en Burgos

Una mujer ha sido condenada a prisión tras insultar a un menor de 10 años con expresiones como "puto mono" y "puto negro". También le amenazó con "cortarle los huevos y meterlos en una caja" con unas tijeras.

La sentencia, tras un acuerdo entre las partes con la conformidad de los hechos, ha determinado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta durante el plazo de dos años que ha quedado condicionada a no delinquir durante dicho periodo de tiempo.

La condena

A la mujer se le ha condenado por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Los hechos se remontan a 2024, cuando la mujer se personó en el colegio público de una localidad perteneciente al partido judicial de Aranda de Duero con el fin de recoger a sus nietas a la salida del comedor.

La mujer, sin contar con el previo consentimiento de la monitora del centro, accedió al comedor y delante de 15 niños menores de doce años, se dirigió hacia el niño en los términos antes mencionados.

Una falta de respeto

El niño, de padre dominicano, tuvo que escuchar delante de sus compañeros como la mujer le decía, "hay aquí putos monos que les gusta comer plátanos".

En ese momento la mujer cogió unas tijeras que tenían los niños en la mesa y le dijo, "te voy a cortar los huevos y los voy a meter en una caja y se los voy a mandar a tu madre, me da igual que me metan en la cárcel, puto mono, puto negro".

La sentencia refleja como hechos probados que las expresiones que empleó la acusada para referirse en tono peyorativo a las personas de raza negra, en su colegio y en presencia de sus propios compañeros provocaron unos "sentimientos de humillación y desprecio que le generaron un menoscabo en su dignidad".

La madre formuló la denuncia

La madre, formalizó la denuncia por los hechos descritos y reclamó la indemnización por los mismos le correspondiera. La Audiencia Provincial le condena por un delito de lesión de la dignidad de las personas por motivos de pertenencia a una raza, un delito contra la integridad moral y un delito leve de amenazas.

La sentencia recoge la concurrencia de la agravante de abuso de superioridad en el delito cometido además de la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por nueve años.

La mujer condenada también se le ha prohibido acercarse al niño a una distancia menos de 100 metros en un periodo de tres años y la prohibición de comunicarse con él.

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