Los dueños de un hostal en Grazalema (Cádiz) se resisten al desalojo por miedo a los saqueos: "Pueden llevárselo todo"
Desalojan a los últimos vecinos y turistas en Grazalema (Cádiz) ante la virulencia de la borrasca Leonardo, que ha inundado por completo el pueblo.
La borrasca Leonardo ha azotado con mucha fuerza nuestro país, especialmente el sur peninsular. Uno de los puntos más afectados por las lluvias es Grazalema, un pequeño pueblo gaditano que ha quedado completamente anegado.
Allí, la mayoría de vecinos ya han sido desalojados, aunque hay algunos que se han resistido algo más a marcharse. Uno de los últimos edificios desalojados ha sido un hostal, donde turistas y vecinos aún se resguardaban.
Los dueños del albergue, aún en la puerta, nos contaban el temor que tenían de marcharse por si saqueaban su negocio. "Según la Guardia Civil va a estar todo muy controlado, pero esto va a estar solo y puede entrar cualquiera y llevárselo todo", aseguran.
Pese a todo, los vecinos han accedido a marcharse para evitar poner en riesgo sus vidas, cruzando los dedos para que, cuando vuelvan, todo siga en orden. Una jornada muy complicada en un pueblo que ha quedado totalmente ahogado.
