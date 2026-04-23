Sonsoles Ónega triunfa en Sant Jordi: "Me voy con una deuda de gratitud impresionante hacia los lectores"

Sonsoles Ónega conquista la pantalla, pero también las páginas en blanco. La presentadora se ha trasladado a Barcelona para firmar ejemplares de sus libros en una de las ferias más importantes de nuestro país en el día de Sant Jordi.

Allí, muchos fans de Sonsoles han podido abrazarla y compartir con ella anécdotas y momentos muy especiales. "Me voy con una deuda de gratitud impresionante con los lectores", afirma.

Pese a que confiesa que no ha tenido todo el tiempo que le hubiera gustado con sus fans, sabe que cualquier minuto es oro con ellos. "La gente, aunque tiene poquito tiempo, quiere compartir su vida contigo", señala.

Llevará tu nombre, la última novela de Sonsoles Ónega, ya se ha convertido en todo un éxito y Barcelona ha podido verlo en primera persona. ¡No te pierdas cómo ha ido la firma en el vídeo de arriba!