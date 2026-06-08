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"Conviertes las cosas pequeñas en estrellas gigantes": Las palabras de Orozco que han emocionado a Luis Fonsi

Antonio Orozco ha querido tener unas bonitas palabras con Luis Fonsi para demostrar así que su relación va mucho más allá de su rol como coaches en La Voz Kids.

Luis Fonsi y Antonio Orozco

"Conviertes las cosas pequeñas en estrellas gigantes": Las palabras de Orozco que han emocionado a Luis Fonsi

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La Voz Kids ha vivido un momento de pura emoción y amistad verdadera tras la actuación de Ainhoa. La pequeña ha conquistado el plató interpretando 'Mi héroe', el emblemático tema de Antonio Orozco que comparte con Luis Fonsi, logrando que el artista catalán pulsara el botón sin dudarlo para sumarla de inmediato a su equipo.

Sin embargo, el verdadero clímax de la noche ha llegado justo después, cuando Orozco, visiblemente conmovido por la actuación, ha decidido abrir su corazón por completo. El coach se ha deshecho en elogios hacia su compañero asegurando que comparten "mucho más que una canción".

Mirando fijamente al puertorriqueño, Orozco ha pronunciado unas palabras llenas de gratitud que han emocionado a todos los presentes. El cantante ha confesado que Luis Fonsi tiene un don único, destacando que posee la virtud de convertir "las cosas ordinarias en totalmente extraordinarias" y de transformar "las cosas pequeñas en estrellas gigantes", en un instante de complicidad que ya es historia del formato. ¡Inolvidable!

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